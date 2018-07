Berlin (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwägt die Wiedereinführung der Todesstrafe und kündigte an, notfalls ein Referendum darüber anzusetzen. Die Bundesregierung könnte solch eine Abstimmung in den konsularischen Vertretungen der Türkei auf deutschem Boden allerdings verbieten, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.