Berlin (SID) - ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann hat sich für ein "Wochenende der deutschen Meisterschaften" ausgesprochen. Dabei würden verschiedene Sommersportverbände ihre nationalen Titelkämpfe an einem Wochenende in einer Stadt durchführen. Eine erste Auflage könnte 2019 eventuell in Berlin stattfinden.

"Wir würden das sehr gerne machen", sagte Fuhrmann am Freitag in Berlin. Ähnlich wie an Wintersport-Wochenenden könnte somit mehreren Sportarten im Fernsehen gemeinsam eine Plattform geboten werden. Erste Gespräche mit der Stadt Berlin und Verbänden habe es bereits gegeben.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen auch die European Championships, die erstmals im kommenden Jahr stattfinden wird. Dabei finden fast zeitgleich zwischen dem 2. und 12. August die Europameisterschaften in den Sportarten Leichtathletik (Berlin), Schwimmen, Radsport, Rudern, Triathlon, Turnen und Golf (Glasgow) statt.