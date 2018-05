Stuttgart (dpa) - Nach einem spannenden Marathon-Match ist Lokalmatadorin Laura Siegemund beim Tennis-Turnier in Stuttgart überraschend ins Halbfinale eingezogen.

Die Vorjahresfinalistin gewann gegen die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova aus Tschechien nach einem 2:5 zu Beginn noch mit 7:6 (7:3), 5:7, 6:3. Die 29-Jährige aus Metzingen war im Vorjahr beim Porsche Grand Prix unerwartet bis ins Endspiel vorgedrungen.

Nach 3:09 Stunden nutzte Siegemund vor 4500 Zuschauern ihren ersten Matchball. Im Halbfinale am Samstag bekommt es die Weltranglisten-49. mit Simona Halep aus Rumänien oder der Lettin Anastasia Sewastowa zu tun (18.30 Uhr).

Mit ihrem variantenreichen Spiel und ihren Stoppbällen brachte die Fed-Cup-Spielerin die US-Open-Finalistin von 2016 in Schwierigkeiten und wehrte im ersten Satz zwei Satzbälle ab. Auch im zweiten Durchgang machte die Außenseiterin ein 1:3 wett und stand schon bei 5:4 (30:30) nur zwei Punkte vor dem Matchgewinn.

In den dritten Satz musste sie dennoch, bezwang dann aber nach ihrem Erfolg über die Russin Swetlana Kusnezowa die zweite Top-Ten-Spielerin nacheinander. Angelique Kerber hatte am Donnerstag gegen die Französin Kristina Mladenovic den Kürzeren gezogen und damit ihre Ambitionen auf den dritten Turniersieg in Stuttgart nacheinander beenden müssen.

Teilnehmerfeld Porsche Tennis Grand Prix

WTA-Profil Scharapowa

Tableau