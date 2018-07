Manila (AFP) Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat beim Gipfel der südostasiatischen Staatengruppe Asean zu einem entschiedenen Anti-Drogen-Kampf in der Region aufgerufen. "Der illegale Drogenhandel ist gewaltig, aber nicht unbezwingbar", sagte Duterte am Samstag zum Auftakt des eintägigen Spitzentreffens in der philippinischen Hauptstadt Manila.

