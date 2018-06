Rom (SID) - Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys hat bei der Champions-League-Endrunde der Männer in Rom das Endspiel verpasst. Die Mannschaft von Trainer Roberto Serniotti verlor ihr Halbfinalspiel gegen den russischen Titelverteidiger Zenit Kasan klar mit 0:3 (21:25, 22:25, 13:25).

Die Berliner treffen bei ihrer zweiten Final-Four-Teilname am Sonntag (16.00 Uhr) im Spiel um Platz drei auf das einheimische Team Cucine Lube Civitanova (2:3 im italienischen Duell mit Sir Sicoma Colussi Perugia). Kasan kann im Finale (Sonntag/19.00 Uhr) durch einen Sieg gegen Perugia seinen dritten Titelgewinn in Serie und insgesamt fünften Triumph in der Champions League perfekt machen.