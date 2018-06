Washington (SID) - Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl hat in der Eishockey-Profiliga NHL mit Titelverteidiger Pittsburgh Penguins auch das zweite Spiel des Play-off-Viertelfinales für sich entschieden. Das Team um den Nationalstürmer setzte sich bei den Washington Capitals mit Torhüter Philipp Grubauer mit 6:2 durch und ging in der best-of-seven-Serie mit 2:0 in Führung.

Kühnhackl erhielt 11:31 Eiszeit, konnte aber keinen Scorerpunkt erzielen. Bei den Capitals kam Grubauer erstmals seit dem 9. April wieder zu einem Kurzeinsatz im Tor. Der 25-Jährige wurde nach zwei Dritteln für Braden Holtby eingewechselt und zeigte im letzten Durchgang sechs Paraden. Für Grubauer war es der zweite Play-off-Einsatz in seiner NHL-Karriere.

Für Pittsburgh trafen Phil Kessel und Jake Guentzel doppelt. Die Penguins haben nun in zwei Heimspielen die Gelegenheit, den Einzug ins Halbfinale gegen das beste Team der Hauptrunde mit einem "Sweep" perfekt zu machen. In der Nacht zum Dienstag steht Spiel drei auf dem Programm.