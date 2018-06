Warschau (AFP) Ein Österreicher ist wegen mutmaßlicher Verbrechen im Ukraine-Konflikt in Polen festgenommen worden. Der 25-Jährige, nach dem wegen mehrerer Tötungsdelikte gefahndet wurde, sei am Sonntag in Dorohusk gefasst worden, teilte der polnische Grenzschutz mit. Er habe versucht, am dortigen Grenzübergang in die Ukraine einzureisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.