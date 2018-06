Skopje (dpa) - Im krisengeschüttelten Mazedonien soll ungeachtet des Sturms auf das Parlament schnell eine neue Regierung gebildet werden. Das kündigte der designierte Ministerpräsident und bisherige Oppositionsführer Zoran Zaev nach einem Treffen mit einem hohen US-Diplomaten an. Der neue Parlamentspräsident, der Albaner Talat Xhaferi, will nach eigenen Worten schon morgen seine Arbeit in der Volksvertretung aufnehmen. Die bisherige Regierungspartei lehnt den neuen Mann an der Spitze des Parlaments ab. Anhänger der abgewählten Regierung hatten am Donnerstag das Parlament gestürmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.