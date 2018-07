London (dpa) - Die Polizei in London hat drei junge Frauen wegen Terrorverdachts festgenommen. Das teilte Scotland Yard mit. Die Festnahmen der 18 und 19-jährigen Frauen seien Teil einer nachrichtendienstlich geführten Operation. Bereits am Donnerstag hatte die Polizei bei einer Razzia in einem Wohnhaus im Norden Londons und in der Grafschaft Kent sechs Menschen festgenommen. Die jüngsten Festnahmen stünden in Verbindung mit der Razzia am Donnerstag. Die Polizei teilte mit, es habe Anschlagspläne gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.