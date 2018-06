Berlin (AFP) Der wegen einer Spionageaffäre in der Kritik stehende deutsch-türkische Moscheeverband Ditib erhält wieder Fördergelder vom Bundesfamilienministerium. Eine Ministeriumssprecherin bestätigte am Dienstag einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung", dass bereits bewilligte Gelder, die aufgrund der Vorwürfe zunächst zurückgehalten wurden, jetzt ausgezahlt werden. Mehreren Imamen von Ditib-Moscheen wird vorgeworfen, im Auftrag der türkischen Regierung in Deutschland mutmaßliche Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan ausspioniert zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.