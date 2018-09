Paris (AFP) Ein Vermögensverwalter hat nach eigenen Angaben in Paris ein wertvolles Gemälde im Kofferraum eines Taxis vergessen. Der Mann erstattete in der Folge Anzeige wegen Diebstahls, wie am Dienstag aus Polizeikreisen verlautete.

