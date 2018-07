Fürth (SID) - Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth wird seine Profis Ilir Azemi, Sebastian Mielitz und Zlatko Tripic nicht weiterbeschäftigen. Das Kleeblatt ließ in allen drei Fällen eine Option zu einer Vertragsverlängerung verstreichen.

Stürmer Azemi (25) wurde in der Rückrunde bereits an Drittligist Holstein Kiel ausgeliehen, wo er neun Mal zum Einsatz kam. Torhüter Mielitz (27) hatte die SpVgg schon in der vergangenen Saison einen Wechsel nahegelgt, er kam in dieser Runde zu zwei Einsätzen in der Regionalliga Bayern. Offensivspieler Tripic (24) fiel nach einer Leisten-OP seit Jahresbeginn aus, konnte zuletzt aber wieder mit der Mannschaft trainieren.