Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr WM-Qualifikationsspiel in Tschechien am 1. September 2017 in der Eden Aréna in Prag. Anstoß ist um 20.45 Uhr (RTL). Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Drei Tage später ist Norwegen in Stuttgart zu Gast.