Beirut (AFP) Bei einem Anschlag der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in der Nähe eines Flüchtlingslagers in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 24 Menschen getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte am Dienstag mit, fünf Selbstmordattentäter hätten sich in der Nähe des Radschm Al-Salibeh-Lagers in der nordostsyrischen Provinz Hasakeh in die Luft gesprengt.

