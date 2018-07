Istanbul (AFP) Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat einen "großen Gipfel" mit der Europäischen Union angekündigt. Der Termin des Gipfels solle bei dem geplanten Treffen mit der EU-Führung am Rande des Nato-Gipfels am 24. und 25. Mai in Brüssel besprochen werden, sagte Cavusoglu am Dienstag dem Sender A-Haber. Zu dem Ziel des Gipfels äußerte er sich nicht. Die Beziehungen Ankaras zur EU sind derzeit stark angespannt.

