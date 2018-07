Köln (dpa) - Mit dem TV-Duell zwischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet geht der Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen heute in den Endspurt. Kraft und ihr Herausforderer Laschet stellen sich im WDR-Fernsehen eine Stunde lang den Fragen. Themen der Debatte soll das gesamte Spektrum der Landespolitik von der Schulpolitik, über die Themen Innere Sicherheit, Wohnen und Verkehr bis zur Wirtschaft sein. Am Donnerstag treffen sich Kraft und Laschet im Fernsehstudio wieder. Dann sind auch die anderen Spitzenkandidaten dabei.

