Atlanta (SID) - NBA-Profi Dennis Schröder hat offenbar noch nicht abschließend über seinen Einsatz bei der EM entschieden, ist aber wohl dabei. "Ich werde wahrscheinlich bei der Europameisterschaft spielen", sagte der 23-Jährige nach dem Aus mit den Atlanta Hawks in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA. Die diesjährige EuroBasket findet vom 31. August bis 17. September in Israel, Finnland, Rumänien und der Türkei statt.

Schröder, mit den Hawks in der ersten Runde an den Washington Wizards gescheitert (2:4), weiß um die Wichtigkeit seiner Rolle in der Nationalmannschaft. "Meine deutschen Teamkollegen schauen zu mir auf", sagte der Braunschweiger der Tageszeitung Atlanta Journal-Constitution, "ich werde versuchen, einen guten Job zu machen." Im Sommer will der Point Guard vor allem an seinem Sprungwurf arbeiten.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) spielt bei der EM in der Vorrunde in Tel Aviv gegen die Ukraine, Georgien, Gastgeber Israel, Italien und Litauen.