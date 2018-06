Hamburg (AFP) Fußballbundestrainer Joachim Löw bleibt auch nach der Trennung von seiner Frau Daniela in Freiburg. "Ich lebe nach wie vor in Freiburg, und das bleibt auch so", sagt der 57-Jährige dem Magazin "Gala" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.