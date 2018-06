Duisburg (AFP) Eine grausige Entdeckung hat ein Zeuge am Mittwoch im nordrhein-westfälischen Duisburg gemacht. Durch die Glasfront eines Cafés sah er am Vormittag eine Frauenleiche in einer Blutlache liegen und alarmierte die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Die Frau wurde nach ihren Angaben getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.