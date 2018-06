Köln (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht laut Sportwettenanbieter bwin als klarer Underdog in die Heim-WM (5. bis 21. Mai). Sollte das Team von Bundestrainer Marco Sturm bei dem Turnier in Köln und Paris sensationell Weltmeister werden, halten die Buchmacher eine Quote von 81,00. Topfavorit ist Olympiasieger und Titelverteidiger Kanada, der in diesem Jahr nach seinem dritten WM-Gold in Folge greift.

Gewinnen die Nordamerikaner das Turnier, gibt es das 2,70-fache des Einsatzes zurück. Dahinter kämpfen Russland (4,75), Schweden (5,25) und die USA (7,50) um die Plätze.

Auch im Auftaktmatch gegen den zweimaligen Weltmeister USA am Freitag (20.15 Uhr/Sport1) ist die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) der Außenseiter. Für einen Erfolg der Deutschen bietet bwin eine Quote von 4,60. Sollten sich die Amerikaner für die 2:3-Niederlage aus dem Vorjahr rächen, steht eine Quote von 1,55 zu Buche.