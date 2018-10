Kabul (dpa) - Im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es am Morgen eine heftige Explosion gegeben. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sie sich nahe der US-Botschaft und dem belebten Verkehrsknotenpunkt um den Massud-Platz. Zu dieser Zeit waren in diesem Teil der Stadt Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit, vor allem zu Regierungsinstitutionen. In der Nähe liegen der oberste Gerichtshof des Landes und mehrere Ministerien. In sozialen Medien sind Bilder einer dunklen Rauchwolke am Himmel zu sehen. Zu Opfern oder Tätern gibt es bislang keine Informationen.

