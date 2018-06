Brüssel (AFP) Die EU hat eine neue Front im Tauziehen mit Großbritannien um die Folgen des Brexit eröffnet. Die EU-Kommission kündigte am Donnerstag veränderte Regeln für die Abwicklung von Finanzderivaten an. Sie könnten es London untersagen, Clearing-Stellen für auf Euro laufende Wertpapiere zu beherbergen. Clearing-Häuser sind ein Schlüsselelement des Finanzsystems. Über sie werden jedes Jahr Geschäfte in Billionenhöhe abgewickelt - in Europa hauptsächlich über London.

