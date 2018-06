Paris (AFP) Der frühere US-Präsident Barack Obama hat sich hinter den französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron gestellt. "Ich unterstütze Emmanuel Macron", sagte Obama in einem am Donnerstag im Internet veröffentlichten Video. "Die französische Wahl ist sehr wichtig für die Zukunft Frankreichs und die Zukunft der Werte, die uns so wichtig sind."

