London (SID) - Der englische Fußball-Spitzenklub FC Arsenal kann im Saisonendspurt wieder auf Weltmeister Shkodran Mustafi zurückgreifen. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler trainiert laut Teammanager Arsène Wenger nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder "normal".

Arsenal, derzeit Tabellen-Sechster der Premier League, hat noch Hoffnung auf die Qualifikation zur Champions League. Gegner der Gunners in den letzten fünf Saisonspielen sind Manchester United, der FC Southampton (a), Stoke City (a), AFC Sunderland und der FC Everton. Am 27. Mai steht zudem in Wembley das FA-Cup-Finale gegen den Stadtrivalen FC Chelsea an.