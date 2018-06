Vigo (dpa) - Top-Favorit Manchester United steht dicht vor dem Einzug ins Finale der Europa League. Die Mannschaft von Star-Trainer José Mourinho gewann im Halbfinal-Hinspiel beim spanischen Club Celta Vigo mit 1:0 (0:0).

Manchester hat damit beste Chancen auf das Weiterkommen vor dem Rückspiel in einer Woche im Old Trafford. Das Siegtor erzielte Youngster Marcus Rashford per Freistoß (67.). Im anderen Halbfinal-Duell hatte Schalke-Bezwinger Ajax Amsterdam am Vortag einen eindrucksvollen 4:1-Sieg gegen Olympique Lyon erzielt. Das Endspiel steigt am 24. Mai in Stockholm.

United tat sich lange Zeit schwer gegen den Tabellenelften der spanischen Primera Division. So hatten die Engländer gerade in der zweiten Halbzeit Glück, dass die Gastgeber vor dem Tor nicht clever genug waren.

Die Mourinho-Elf konnte sich indes bei Rashford bedanken. Der 19-Jährige holte zunächst einen Freistoß heraus und verwandelte diesen auch noch zum Siegtor. Dabei machte Celta-Keeper Sergio Alvarez nicht die beste Figur, nachdem er im ersten Durchgang noch zweimal gut gegen Henrich Mchitarjan (35.) und Jesse Lingard (39.) pariert hatte.

Für Manchester ist die Europa League vielleicht der einfachste Weg, sich für die Champions League zu qualifizieren, denn dem Sieger winkt ein Direkt-Ticket. In der Premier League ist der Rekordmeister derzeit nur Fünfter.