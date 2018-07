Washington (dpa) - Seine erste Auslandsreise wird US-Präsident Donald Trump nach Israel, Saudi-Arabien und in den Vatikan führen. Das bestätigte Trump in Washington. Nach Angaben aus dem Vatikan wird Papst Franziskus den US-Präsidenten am 24. Mai empfangen. Trump wird auf seiner Reise in den Nahen Osten auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen. Laut einer Mitteilung des Weißen Hauses akzeptierte Trump eine entsprechende Einladung. Nicht mitgeteilt wurde, ob Trump dafür in die palästinensischen Autonomiegebiete reisen wird, etwa nach Ramallah.

