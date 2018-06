Washington (dpa) - Gleich zwei Wahlversprechen will Donald Trump heute einlösen. Im Repräsentantenhaus will der US-Präsident über eine überarbeitete Version seiner Gesundheitsreform abstimmen lassen. Das hat der Fraktionsvorsitzende der Republikaner, Kevin McCarthy, mitgeteilt. "Wir haben genug Stimmen", sagte er. Außerdem soll Trump heute einen Erlass zur Religionsfreiheit unterzeichnen. Die Verordnung soll Beschränkungen in der Redefreiheit von Führern religiöser Gruppen aufheben, wonach diese sich nicht von der Kanzel zu politischen Fragen äußern dürfen, berichtet Fox-News.

