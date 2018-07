Teheran (dpa) – Nach der Gasexplosion in einem Kohlebergwerk im Iran ist die Zahl der Todesopfer auf 35 gestiegen. Das bestätigte das iranische Arbeitsministerium. Schon am Morgen hatten Rettungskräfte in der Golestan-Provinz im Norden des Landes die Hoffnung aufgegeben, die noch eingeschlossenen 14 Minenarbeiter lebend bergen zu können. Mehr als 70 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt. Medienberichten zufolge waren mehr als 80 Minenarbeiter unter den Trümmern eingeschlossen. Die Behörden wiesen Vorwürfe zurück, in dem Bergwerk seien Sicherheitsstandards nicht beachtet worden.

