Kassel (AFP) Beim Zusammenstoß zweier Autos in Nordhessen ist ein Taxifahrer ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen erlitten bei dem Unfall in der Nacht zum Freitag in Bad Arolsen schwere Verletzungen, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Ein 25-Jähriger verlor kurz vor Mitternacht in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Taxi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.