Leipzig (AFP) Wenn sich pensionierte Richter als Rechtsanwalt niederlassen, müssen sie eine mehrjährige Karenzzeit für Verfahren vor ihrem ehemaligen Gericht hinnehmen. Denn ein Auftreten dort könne den Eindruck unzulässiger Einflussnahme erwecken, wie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in einem am Freitag bekanntgegebenen Urteil vom Vortag entschied. (Az: 2 C 45.16)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.