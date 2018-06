Mainz (AFP) Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegen SPD und CDU einer aktuellen Umfrage zufolge mit jeweils 32 Prozent gleichauf. Die FDP kann mit zwölf Prozent drittstärkste Kraft werden, wie ein am Freitag veröffentlichtes ZDF-"Politbarometer Extra" ergab. Die Grünen kommen auf siebeneinhalb Prozent, Linke und AfD können mit jeweils sechs Prozent auf den Einzug in den Landtag hoffen.

