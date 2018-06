Frankfurt/Main (SID) - Verletzungsprobleme in den eigenen Reihen und die Offensiv-Qualität des Gegners bereiten Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt vor dem Duell mit dem VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Sorgen. "Es wird definitiv nicht einfach", sagte Kovac am Freitag, "aber einfach kann ja auch jeder. Wir müssen uns wieder etwas ausdenken. Es wird ein schwerer Gang."

Abwehrchef David Abraham fehlt Kovac wegen seiner Gelbsperre, die verletzte Real-Leihgabe Jesus Vallejo wird in dieser Saison wohl nicht mehr auflaufen. Da sich zudem dessen Stellvertreter Andersson Ordonez mit Wadenproblemen herumplagt, stellt sich die Mannschaft daher "fast schon von selbst auf", sagte Kovac - der sich vom Tabellenplatz der Wolfsburger nicht blenden lassen will.

"Die Mannschaft besitzt sehr viel Qualität und es ist nicht nachvollziehbar, dass sie dort unten steht", sagte Kovac, der den Fokus nicht nur auf Nationalstürmer Mario Gomez legen will: "Es gibt noch viele andere, die offensiv gut sind. Ich denke da nur an Yunus Malli oder Daniel Didavi."