P?íbram (SID) - Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die U17-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind bei der EM-Endrunde in Tschechien vorzeitig ins Halbfinale eingezogen. Die Elf von DFB-Trainerin Anouschka Bernhard besiegte Frankreich mit 2:1 (1:0).

Melissa Kössler (20./43.) traf für die deutsche Auswahl, Maelle Lakars (77.) Anschlusstreffer kam für die Französinnen zu spät. Durch den gewonnenen direkten Vergleich gegen Spanien und Frankreich steht Titelverteidiger Deutschland somit vor der abschließenden Partie bei Gastgeber Tschechien am Montag (14.00 Uhr/Eurosport) als Gruppensieger fest.

Am Dienstag hatte Deutschland sich mit 4:1 gegen Vize-Europameister Spanien durchgesetzt. Nach dem deutlichen Sieg war Bernhard diesmal nicht völlig zufrieden. "Wir haben uns sehr schwer getan, sind nicht gut ins Spiel gekommen und haben es nicht geschafft, an die Leistung des Spanien-Spiels anzuknüpfen", sagte sie. Der Gegner in der Halbfinale-Partie am 11. Mai steht noch nicht fest.