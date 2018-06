Wachau (dpa) - Anti-Terror-Einsatz in der Fahrschule: Die Bundesanwaltschaft hat nahe Leipzig ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz IS festnehmen lassen. Der 39-jährige Syrer Ahmad A.A. soll im Bürgerkrieg in seiner Heimat eine Kampfeinheit der terroristischen Al-Nusra-Front angeführt haben, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Es soll sich später dem IS angeschlossen haben. Nach dpa-Informationen gab es keine aktuelle terroristische Gefährdung. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ordnete nach einer Vorführung des Beschuldigten in Karlsruhe die U-Haft an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.