Los Angeles [dpa) - "Twilight"-Schauspielerin Nikki Reed (28) und ihr Mann Ian Somerhalder (38, "Vampire Diaries") erwarten ihr erstes Kind. Mit einem Foto auf Instagram, auf dem Somerhalder den runden Babybauch seiner Frau küsst, gab das Paar die Schwangerschaft am Donnerstag bekannt.

Er habe noch nie etwas so Überwältigendes und Schönes erlebt, schrieb der Schauspieler dazu. "Ich kann mir nichts Aufregenderes vorstellen als dieses nächste Kapitel...". Sie hätten die Schwangerschaft absichtlich lange für sich behalten, um sie gemeinsam auszukosten.

Reed spricht auf ihrem Instagram-Account das "Little One" in ihrem Bauch direkt an. "Wir können es kaum erwarten, dich zu treffen...in Liebe, deine Eltern."

Vor zwei Jahren im April hatten die Schauspieler geheiratet. "Danke für zwei unglaubliche Ehejahre", schrieb Somerhalder am zweiten Hochzeitstag auf Instagram. Reed war zuvor eineinhalb Jahre mit dem Musiker Paul McDonald verheiratet gewesen. Die Beziehung ging 2014 auseinander.

Nikki Reed auf Instagram

Ian Somerhalder auf Instagram