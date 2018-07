New York (SID) - Kelly Oubre steht den Washington Wizards aus der Basketball-Profiliga NBA im vierten Play-off-Viertelfinale gegen die Boston Celtics nicht zur Verfügung. Der 21-Jährige wurde für eine Partie gesperrt, weil er seinen Gegenspieler Kelly Olynyk im dritten Duell mit voller Wucht vom Spielfeld gerempelt hatte.

Boston führt in der best-of-seven-Serie 2:1 und kann sich am Sonntag in Washington drei Matchbälle erspielen. Oubre war am Donnerstag nach dem Vergehen in die Kabine geschickt worden, Washington gewann 116:89.