Paris (AFP) Der scheidende französische Präsident François Hollande reist am Montag zu seinem Abschiedsbesuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Berlin. Nach Angaben des Elysée-Palasts in Paris beginnt das Treffen um 19.00 Uhr. Zuvor wird Hollande am Morgen an den Gedenkfeiern anlässlich der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg auf den Pariser Champs-Elysées teilnehmen. Mit dabei sein wird dann auch schon sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin.

