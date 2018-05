New York (SID) - Vizemeister Golden State Warriors hält in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA klaren Kurs auf das Halbfinale. Das Team der Superstars Stephen Curry und Kevin Durant gewann bei Utah Jazz durch ein 102:91 auch das dritte Viertelfinal-Duell der best-of-seven-Serie und benötigt damit nur noch einen weiteren Sieg zum Einzug in die Vorschlussrunde. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich den Kaliforniern am Montag im nächsten Match wiederum in Salt Lake City.

Durant und Curry waren beim siebten Play-off-Sieg der Warriors nacheinander einmal mehr die überragenden Spieler auf dem Parkett. Durant verbuchte 38 Punkte, und Curry steuerte 23 Zähler zum sicheren Erfolg des Ex-Meisters bei.