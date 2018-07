Jerusalem (dpa) - Zum Auftakt seiner Gespräche in Israel hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Jerusalem den Schriftsteller David Grossman getroffen. Grossman gilt als Kritiker der israelischen Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten. Nach seiner Ankunft am Abend war Steinmeier zu einem informellen Treffen mit Präsident Reuven Rivlin zusammengekommen. Die beiden Staatsoberhäupter trafen sich in der Altstadt von Jerusalem auf einem beliebten Markt. Die Gespräche Steinmeiers dürften vor allem im Zeichen der diplomatischen Krise zwischen beiden Ländern stehen.

