Berlin (AFP) Die CDU sieht in dem Wahlergebnis von Schleswig-Holstein einen klaren Auftrag für die Regierungsbildung in Kiel. Präsidiumsmitglied Jens Spahn sagte am Sonntagabend in Berlin: "Dass es so klar würde, hat keiner geahnt und freut uns sehr." Der Kieler CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther habe "mit einem klaren Kurs und klaren Botschaften gewonnen".

