Berlin (dpa) - Nach der Bekundung ihres Bedauerns hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ihre Kritik an der Bundeswehr auch inhaltlich teilweise revidiert. Nachdem nun erneut Wehrmachtsandenken in einer Kaserne gefunden wurden, hat Generalinspekteur Volker Wieker nach Informationen der "Bild am Sonntag" die Durchsuchung aller Bundeswehrgebäude angeordnet. Bis Dienstag müssen die Inspekteure der Teilstreitkräfte einen Zwischenbericht abliefern, abgeschlossen sein muss die Überprüfung bis zum 16. Mai.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.