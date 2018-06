Dortmund (SID) - Julian Nagelsmann fühlte sich an Murphy's Gesetz erinnert. Und so ähnlich war es auch: Was für Felix Brych beim Spiel von Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim schiefgehen konnte, ging auch schief.

Der Schiedsrichter aus München wird sich bei der eingehenden Selbstanalyse einiges notiert haben. Das 1:0 für den BVB hatte Marco Reus in der vierten Minute aus eindeutiger Abseitsposition erzielt, der Handelfmeter, den Pierre-Emerick Aubameyang verschoss (14.), war unberechtigt.

Kurz vor der Halbzeit übersah Brych außerdem, wie BVB-Verteidiger Sokratis dem Hoffenheimer Stürmer Sandro Wagner im Dortmunder Strafraum fast das Trikot auszog. Ohnehin waren Brychs Zweikampfbewertungen oft fragwürdig. Ein schwarzer Tag.

Alexander Rosen wollte sich nach dem Abpfiff beherrschen, schaffte es aber nicht. Nach einigen einleitenden Sätzen darüber, dass er sich jetzt zurückhalten werde, sagte der 1899-Sportdirektor: "Es hat nur noch gefehlt, dass ein Loch ins Tornetz geschnitten und da einer reingepfiffen wird."

Nagelsmann fasste es zusammen: "Schiri ist eben auch ein Scheißjob." Zumindest manchmal.