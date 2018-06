London (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May hat Emmanuel Macron zu seinem Sieg bei der französischen Präsidentschaftswahl beglückwünscht. "Die Premierministerin gratuliert dem gewählten Präsidenten Macron herzlich zu seinem Wahlerfolg", sagte ein Sprecher in Downing Street am Sonntagabend. "Frankreich ist einer unserer engsten Partner und wir freuen uns darauf, mit dem neuen Präsidenten bei eine große Bandbreite gemeinsamer Prioritäten zusammenzuarbeiten."

