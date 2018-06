Mannheim (dpa) - Kanzleramtsminister Peter Altmaier setzt bei der mit großer Spannung verfolgten Stichwahl in Frankreich auf einen Sieg des favorisierten Emmanuel Macron. Der sozialliberale Kandidat brenne "für dieses Europa und die deutsch-französische Kooperation", sagte der CDU-Politiker in Mannheim. Er habe "großes Vertrauen in die französischen Freunde, dass sie am Ende mit deutlicher Mehrheit dem Populismus eine Absage erteilen". Die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen ist am Morgen angelaufen, bis zum Mittag war die Beteiligung noch eher schleppend.

