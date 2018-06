Berlin (AFP) Nach der deutlichen Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat der bisherige Kieler Ministerpräsident Torsten Albig die Sozialdemokraten zur Zuversicht aufgerufen. Die SPD sei "gestern gefallen" und werde "morgen wieder aufstehen", sagte Albig am Montag in Berlin. Die Partei werde sich "vom Staub des Hinfallens befreien". "Der Kampf geht weiter", sagte Albig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.