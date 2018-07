Paris (AFP) Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den in der Nähe eines Militärstützpunktes festgenommenen Ex-Soldaten eingeleitet, der sich zum IS bekannt hatte. Gegen den 34-Jährigen werde wegen eines "terroristischen Vorhabens" und des "versuchten Eindringens auf einen Militärstützpunkt" ermittelt, verlautete am Montagabend aus Justizkreisen. Er komme in Untersuchungshaft. Der Verdächtige hatte gestanden, dass er im Namen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) einen Angriff verüben wollte.

