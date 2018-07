Pjöngjang (SID) - Das im März abgesagte Asien-Cup-Qualifikationsspiel zwischen Nordkorea und Malaysia findet trotz der politischen Spannungen zwischen beiden Ländern in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang statt. Das gab die asiatische Fußballkonföderation AFC am Montag bekannt. Die Begegnung wird am 8. Juni ausgetragen.

Die malaysische Nationalmannschaft hatte Anfang März ihre Reise zu der ursprünglich für den 28. März angesetzten Begegnung in Pjöngjang abgesagt. Die Spannungen waren nach dem tödlichen Giftanschlag auf Kim Jong Nam, den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, aufgetreten. Beide Nationen hatten ihre Botschafter abgezogen und ihren Bürgern eine Ausreise in das andere Land verboten. Diese Reiserestriktionen sind inzwischen aufgehoben.