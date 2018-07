Frankfurt/Main (SID) - Der zweite "Finaltag der Amateure" wird am 25. Mai (Christi Himmelfahrt) in drei Live-Konferenzen von 12.35 Uhr bis 20.00 Uhr in der ARD zu sehen sein. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt. Die Gewinner der 19 Partien ziehen in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2017/2018 ein.

"Die ARD, der DFB und seine Landesverbände wollen wieder ein starkes Zeichen für den Amateurfußball setzen", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch: "Nach den positiven Erfahrungen mit dem ersten 'Finaltag' fiebern wir alle diesem Spektakel entgegen."

Die unterklassigsten Endspielteilnehmer sind die Sportfreunde Dorfmerkingen aus Württemberg und der VfR Hausen aus Südbaden. Beide sind in der Landesliga (7. Liga) beheimatet. Die Endspiele in Sachsen (24. Mai) und Sachsen-Anhalt (noch nicht terminiert) werden nicht am "Finaltag" ausgetragen.