Berlin (dpa) - Berlin bekommt in den kommenden zehn Jahren mehr Geld für Sicherheit, Kultur und Infrastruktur vom Bund. Das haben beide Seiten in einem neuen Hauptstadtvertrag verabredet, der heute nach fast zweijährigen Verhandlungen unterzeichnet wird. Nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller stehen von 2018 an rund zwei Milliarden Euro für die Hauptstadt zur Verfügung. Das sind pro Jahr 50 Millionen Euro mehr als bisher. Die größten Veränderungen dürfte es im Kulturbereich geben. Der Bund will sich künftig an den Berliner Philharmonikern und der Opernstiftung beteiligen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.