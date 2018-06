London (dpa) - Der britische Turmspringer Tom Daley hat Medienberichten zufolge am Wochenende US-Drehbuchautor Dustin Lance Black geheiratet. Das Paar habe sich in einem Luxushotel im britischen Devon getraut, berichtete unter anderem die BBC. Die beiden hatten sich 2013 kennengelernt und zwei Jahre später ihre Verlobung bekanntgegeben. Daley hatte bei den Olympischen Spielen in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 jeweils Bronze für Großbritannien geholt. Der 20 Jahre ältere Black bekam 2008 einen Oscar für das beste Drehbuch für den Film "Milk" mit Sean Penn in der Hauptrolle.

